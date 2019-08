Deceuninck-QuickStep haalt Portugees toptalent binnen

Deceuninck-QuickStep heeft zich voor volgend jaar versterkt met João Almeida. De Portugese klimmer van 21 tekent voor twee jaar en komt over van het team van Axel Merckx.

Almeida is afkomstig van Caldas da Rainha en slaagde er de voorbije jaren bij de beloften in om een grote naam te worden door onder meer de dubbel te pakken op het nationaal kampioenschap. Hij won Luik-Bastenaken-Luik voor beloften, werd zevende in de Ronde van de Toekomst en was dicht bij de eindzege in de Girobio in 2018. Zijn overwinning verloor hij door een val op de laatste dag.

Almeida is een sterke allrounder die al twee maal mee ging op winterstage met het team van manager Patrick Lefevre. Hij maakte toen indruk met zijn talent, mentaliteit en werklust, klinkt het in een persbericht van het team. Die adelbrieven leveren hem alvast een tweejarig contract op bij Deceuninck-QuickStep, dat voor het eerst een Portugees in het team zal hebben.

“Deceuninck-QuickStep was altijd mijn eerste keuze”, vertelt Almeida. “Hen vervoegen is een droom die uitkomt. De sfeer is uitstekend en kon op trainingskamp al zien hoe goed de band tussen iedereen is. Dat is een aspect van het team dat ik heel erg tof vind. Toen ik mijn beslissing maakte, was het ook belangrijk om te zien dat dit een team is die jonge renners helpt ontwikkelen. Ik kijk uit naar mijn eerste seizoen als prof, waarbij ik hoop het team van dienst te zijn en zelf zoveel mogelijk te groeien.” De 21-jarige Almeida komt over van Hagens Berman Axeon, het team van Axel Merckx, en rijdt momenteel de Tour of Utah. Hij draagt er de leiderstrui voor beste jongere en staat zevende in het algemeen klassement.

“We staan bekend om onze kracht jonge gasten te vinden die we dan promoten naar het niveau van de WorldTour en vervolgens laten uitgroeien tot succesvolle renners. De laatste in die lange lijn is Almeida, die we al een aantal jaren volgen en dus weten wat hij kan. De sterke en constante prestaties onderlijnen zijn talent en ambitie. Wetende dat hij voor ons zal rijden doet deugd”, vertelt CEO Patrick Lefevre.