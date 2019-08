Ook deze bekende zangeres lanceert binnenkort beautyproducten

Na Hailey Bieber, Kendall Jenner, Lady Gaga, Kim Kardashian, Rihanna … droomt ook Selena Gomez blijkbaar van een imperium in de beautywereld. Volgens Amerikaanse media heeft de zangeres haar handelsmerk geregistreerd hebben bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office.

In 2011 zette Selena Gomez al haar eerste voorzichtige stappen in de beautywereld door een geur op de markt te brengen die samengesteld werd door haar fans via crowdsourcing. Dat smaakte blijkbaar naar meer, want de zangeres zou nu via haar productiebedrijf July Moon haar handelsmerk bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office geregistreerd hebben.

Dat beweert althans het modevakblad Women’s Wear Daily. Onder ‘Selena Gomez’ zou ze zich vooral op parfums, lichaamsverzorgingsproducten, cosmetica, huidverzorgingsproducten, nagelverzorgingsproducten, zepen en essentiële oliën willen richten.

Daarmee volgt Selena Gomez in de voetsporen van heel wat vrouwelijke collega’s, die in het verleden al flink wat centen opstrijkten met hun ‘bijberoep’. Kylie Jenner en Rihanna zijn het bekendst. Recent lieten ook Lady Gaga, Kendall Jenner, Hailey Bieber … al weten dat zij een beautylijn op de markt zullen brengen.