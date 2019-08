VIER maakt startdatum tweede seizoen ‘Callboys’ bekend met nieuwe trailer

We hebben er een hele tijd op moeten wachten, maar over enkele weken zijn ze eindelijk terug: de Callboys. Dat er een tweede seizoen zat aan te komen van de fel gesmaakte reeks, was al een hele tijd bekend. Nu heeft VIER ook een startdatum bekendgemaakt: op 5 september kunnen we opnieuw genieten van hun avonturen. De lanceringstrailer schept in ieder geval weer hoge verwachtingen!

Matteo Simoni, Bart Hollanders, Stef Aerts en Rik Verheye nemen opnieuw de hoofdrollen voor hun rekening. Voor laatstgenoemde geldt wel een kleine wijziging: hij speelt in dit tweede seizoen immers Jeremy, de tweelingbroer van Jay Vleugels. Op 21 augustus gaan de eerste drie afleveringen van de reeks in avant-première in Kinepolis Antwerpen.