Antwerp heeft Miyoshi zo goed als beet, Japanner komt naar België

Antwerp heeft zijn offensieve flankversterking zo goed als beet. Koji Miyoshi, de 22-jarige Japanse winger, is op komst.

Hij liet zijn uitleenbeurt aan Yokohama F. Marinos intussen stopzetten – met goedkeuring van die club én van zijn werkgever Kawasaki Frontale – en wordt volgende week in België verwacht voor zijn medische tests en handtekening. Het gaat in principe om een uitleenbeurt tot eind dit seizoen. Vorige week wachtte Antwerp nog op een antwoord van Miyoshi, maar intussen staat hij te springen om te komen.

“Ik wil heel graag deze uitdaging in Europa aangaan”, zo zegt hij in de Japanse media. De kersverse international, die in juni voor de nationale ploeg debuteerde, wordt de eerste Japanner op de Bosuil. Zijn voornaamste positie is die van rechterflankspeler, hij zal in concurrentie moeten treden met onder anderen Hairemans, Rodrigues en Lamkel Zé.