Peloton BinckBank Tour ontsnapt aan ramp: fietser loopt vlak voor passage over zebrapad

Het peloton in de BinckBank Tour is gisteren ontsnapt aan een ramp. In een opgedoken filmpje is te zien hoe een man met fiets in de hand doodleuk het peloton in wandelt.

Het was Edward Theuns die het filmpje op zijn Twitteraccount plaatste. De renner van Trek-Segafredo had er nog de nodige humor bij. “Oké, hij liep op het zebrapad. Maar voor de rest was er niks veilig aan.”

Dat is het minste wat je kan zeggen. De man loopt twee seconden voor de passage in Aalter van de renners doodleuk het voetpad op. Hij lijkt helemaal in zijn eigen wereld terwijl de renners en omstaanders hem toeroepen. Het is een wonder dat niemand valt door de vreemde actie van de man, die zelf ook alle geluk van de wereld heeft dat hij niet geramd wordt door één van de renners.