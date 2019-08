Halle Berry deelt foto van zichzelf zonder beha

Halle Berry (53) postte op woensdag een sexy foto van zichzelf op Instagram om haar verjaardag gepast in te zetten. Op de foto draagt de actrice een wit shirt, dat volledig doordrenkt is, zonder beha. Hierdoor laat de actrice wel erg weinig aan de verbeelding over.

Of Halle Berry een statement wil maken of gewoon een sexy foto van zichzelf aan de wereld wil tonen, is niet helemaal duidelijk. De boodschap op haar doordrenkte shirtje “No bra club” kan een referentie vormen naar de beweging Free The Nipple, die gelijkheid tussen mannen en vrouwen vooropstelt.

Maar het kan evengoed gewoon een sexy foto zijn, zonder onderliggende boodschap. In tegenstelling tot veel collega’s deelt de actrice gewoonlijk wel nooit dergelijke foto’s op haar sociale media. Tot nu dus.

Ter ere van haar verjaardag liet Halle Berry voor een keertje wel flink wat vlees zien. Zo poseerde ze in een doordrenkt, wit shirt, waardoor zelfs een tepel zichtbaar werd. In het bijschrift schreef ze: “Opgewaardeerd. Circa ‘66”. Daarmee verwijst de actrice naar haar geboortedatum: 1966.