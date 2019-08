Bergen-forward Mike Smith moet carrière stopzetten wegens hartproblemen

Bergen kan in het komende seizoen van de EuroMillions Basketball League geen beroep meer doen op Mike Smith. De 32-jarige Amerikaanse small forward, die een van de sterspelers in de Belgische competitie was, moet zijn sportcarrière stopzetten door een hartprobleem. Dat liet zijn club woensdagavond weten.

“Hij heeft te kampen met een hartprobleem dat niet samengaat met topsport”, klinkt het in de mededeling van Bergen. “Na verschillende onderzoeken kan de club Smith geen groen licht geven om te spelen. Hij keert in de komende dagen terug naar de Verenigde Staten.”

Een maand geleden verlengde Smith zijn contract bij Bergen nog met één seizoen. Vorig seizoen was hij met een gemiddelde van 15.8 punten, 4 rebounds en 2 assists per wedstrijd een absolute uitblinker. “Als club vinden we dit bijzonder jammer, maar we kunnen geen gezondheidsrisico’s nemen. We wensen Mike alle succes in zijn verdere professionele loopbaan en het beste in zijn familiale leven, dat prioritair moet blijven”, luidt het in de mededeling.

Smith was voor hij bij Bergen belandde al actief voor Luik, Antwerp en Brussels.