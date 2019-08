Daar gaat bad boy Nick Kyrgios weer: scheldtirade en spuwen naar umpire, twee rackets kapot

De lijst met incidenten op naam van Nick Kyrgios (ATP 27) begint stevige proporties aan te nemen. De Australische tennisser maakte het weer bijzonder bont op het tornooi van Cincinnati woensdagnacht.

Kyrgios speelde op het Amerikaanse tornooi in de tweede ronde tegen Karen Kachanov (ATP 9). De Rus won met 6-7 (3), 7-6 (4) en 6-2, maar zijn tegenstander had het vooral op de umpire gemunt. Fergus Murphy heet de man, en hij kreeg het hard te verduren van Kyrgios. De Australiër ontplofte in de tweede set door Murphy ervan te beschuldigen de shot clock te snel te starten. Murphy gaf geen krimp en gaf hem uiteindelijk een strafpunt op het eind van de tweede tiebreak toen de speler een scheldwoord zijn richting uit gooide. Ook een flesje water vloog door de lucht tegen de stoel van de umpire.

"Absolute rubbish...Disgrace."



Nick Kyrgios is fired up again after a time violation.



Cincinnati Masters live on ESPN. pic.twitter.com/jWLnvasdZQ — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019

Het 24-jarige woelwater verliet vervolgens het court voor een plasplauze, ook al wilde umpire Murphy dat niet toestaan. Op camerabeelden was vervolgens te zien hoe Kyrgios twee tennisrackets in stukken sloeg in een gang. Vreemd genoeg draaide hij hem vervolgens om en trok hij weer naar het court.

Nick Kyrgios smashes two rackets after heated exchange with umpire https://t.co/wlLcide2mg — Regina Garbie (@GarbieRegina) August 15, 2019

Toen de wedstrijd uiteindelijk afgelopen was, gooide hij ook nog eens “You’re a f****** tool, bro” richting de umpire. Hij fluimde vervolgens naar de official. Zijn gedrag zal ook de tennisfederatie niet ontgaan. Wellicht wacht Kyrgios een stevige schorsing.

"You're a f---ing tool bro!"



"One of the craziest matches you're likely to see."



Nick Kyrgios wasn't quite gracious in defeat at the Cincinnati Masters. pic.twitter.com/fR0f3Ji71l — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) August 15, 2019

Murphy en Kyrgios botsten overigens niet voor het eerst. Twee weken geleden pas ging het al mis tussen de Ierse umpire en de Australische tennisser op de Washington Open. Toen won Kyrgios de partij, maar botste hij met Murphy over het gebruik van een handdoek. In juni kreeg diezelfde Murphy ook nog eens een aantal scheldwoorden over zich heen tijdens een warm-up tornooi op de Queen’s Club Wimbledon.

.