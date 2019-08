Voormalig F1-piloot dreigt zijn been te verliezen

Voormalig F1-rijder Martin Donnelly moet blijven vrezen voor zijn been na een val tijdens een rit met de bromfiets voor het goede doel begin juli.

Martin Donnelly is spijtig genoeg het meest bekend van zijn crash tijdens de GP van Spanje in 1990, bij een crash brak zijn Lotus-Lamborghini doormidden en de Noord-Ier lag voor dood in het midden van de baan. Hij had verschillende breuken en lag een tijdlang in coma, als bij wonder herstelde Donnelly van zijn doodsmak maar zijn F1-carrière zat er op.

Vorige maand reed Donnelly met een paar vrienden een tocht met de bromfiets ten voordele van kankerpatienten en kwam daarbij ongelukkig ten val.

“Is het niet ironisch? Je vliegt tegen 280 kilometer per uur in de vangrail, krijgt vierenveertig G te verwerken en je hebt veel schade, toch? Je valt tegen dertig kilometer per uur met de bromfiets en de pijn en alles is hetzelfde. Als iemand het je zou zeggen zou je het niet geloven,” vertelde Donnelly over zijn valpartij vorige maand tegenover ‘Motor Sport Magazine.’

De balans was een gebroken been, dat tot overmaat van ramp geïnfecteerd raakte in het ziekenhuis, waardoor het niet meteen in de gips kon. Het risico op amputatie was reëel en dat gevaar is nog steeds niet geweken.

Normaal gesproken zou Donnelly vorige week donderdag te horen krijgen of zijn been al dan niet te redden valt maar de beslissing werd met vier maanden uitgesteld. Op die manier heeft zijn lichaam meer tijd om te herstellen.

“Godzijdank voor de Morfine en antibiotica,” aldus Donnelly. “Ze hebben de infectie verslagen en er voor gezorgd dat ik in het gips kon. Ik moest twee keer terug naar het ziekenhuis omdat de hitte het probleem verergerde in het gipsverband, daarom wordt mijn been nu ondersteund.”

Zijn vriend Jonathan Lewis is een online campagne gestart om geld in te zamelen voor Donnelly zo lang hij niet kan gaan werken.

