Zes agenten gewond na schietpartij in Philadelphia

Minstens zes politieagenten zijn woensdag gewond geraakt bij een schietpartij in Philadelphia in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De verdachte verschanste zich urenlang in een gebouw, maar gaf zich uiteindelijk over.

De schietpartij begon woensdag om 16.30 uur lokale tijd. Agenten wilden een huiszoeking uit in een drugsdossier uitvoeren bij een man, die hun komst niet waardeerde en in zijn huis op hen begon te vuren. De agenten vluchtten massaal via deuren en ramen, waarna de man zijn voordeur barricadeerde en van daaruit verder begon te schieten.

Minstens zes agenten raakten gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. “De agenten werden op verschillende plaatsen in het lichaam geraakt maar gelukkig gaat iedereen het halen”, zei politiecommissaris van Philadelphia Richard Ross tijdens een persconferentie. Intussen zouden de geraakte agenten het ziekenhuis hebben verlaten. Drie andere agenten kwetsten zich toen ze dekking zochten.

De verdachte verschanste zich nadien urenlang in een huis in de buurt Nicetown-Tioga en er werd nog heen en weer geschoten. De buurt werd hermetisch afgesloten. Uiteindelijk gaf de man zich in de nacht van woensdag op donderdag over. Op televisie was te zien hoe hij met zijn armen omhoog het huis verliet.