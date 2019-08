Tragisch ongeval met dodelijke afloop: grootvader (80) komt onder verreiker van kleinzoon (20) terecht

Lo-Reninge - In het West-Vlaamse Lo-Reninge is dinsdagmiddag een tachtigjarige man overleden na een tragisch ongeval. De man werd aangereden door een verrijker die bestuurd werd door zijn eigen kleinzoon. Het slachtoffer werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het drama vond plaats op een veld rond een hoeve in de Zavelhoek in Lo-Reninge. De 80-jarige landbouwer, die meehielp op het bedrijf van zijn zoon, werd er tijdens werken op het veld bewusteloos aangetroffen door zijn kleinzoon.

Niet ver van de man stond een kleine tractor, een verreiker. Aanvankelijk was niet duidelijk wat er de bejaarde man precies overkomen was. De politie, een ambulance en een MUG-team kwamen ter plaatse. De bejaarde landbouwer moest 45 minuten lang ter plaatse gereanimeerd worden voordat hij naar het AZ Westziekenhuis in Veurne gebracht kon worden. Daar is hij kort na aankomst overleden.

Uit onderzoek werd duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Eerst was de piste niet uitgesloten dat de man onwel werd en bewusteloos raakte. Maar in het ziekenhuis en na onderzoek door de politie werd vastgesteld dat de bejaarde landbouwer wel degelijk overreden werd door de tractor.

De man was bezig grenspalen te plaatsen op een grasland, op de scheiding met een tarweveld. Toen zijn kleinzoon achteruitreed met de verreiker, werd de grootvader aangereden. De man overleed later in het Jan Ypermanziekenhuis aan inwendige bloedingen. Maar omdat het veld er erg hobbelig bij lag, heeft de chauffeur wellicht nooit opgemerkt dat de bejaarde man overreden werd.

Er werd een verkeersdeskundige en een wetsdokter aangesteld, maar alles wijst in de richting van een ongeluk.