Jan Bakelants dolblij dat Bekende Vlaming zijn fietscomputer vindt: "Hoe top is dit?"

Jan Bakelants is momenteel actief in de BinckBank Tour met Team Sunweb, maar verloor tijdens de eerste rit zijn fietscomputer. De 33-jarige renner deed een oproep via sociale media en kreeg antwoord. Van Begijn Le Bleu, onder andere bekend van 'Foute Vrienden'. "Hoe top is dit", tweette Bakelants dolblij. "Begijn Le Bleu heeft mijn sigma gevonden. Hij wint een tour in de Team Sunweb-bus en een gesigneerd truitje!"

Het verhaal op Twitter:

I lost my @sigmasports Rox 12.0 on the cobblestones of today’s @BinckBankTour stage. Maybe a good soul out there collected it and will bring it back to me... #reward