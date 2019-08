Aardgas en stookolie binnenkort verboden? Dit zijn de alternatieven en zoveel kosten ze

Wie een woning bouwt, mag die niet verwarmen met een stookolieketel of aardgas. Het verbod op “vervuilende verwarmingstoestellen” is een van de zaken die Bart De Wever (N-VA) in zijn startnota voor de nog te vormen Vlaamse regering vermeldt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar wat zijn de alternatieven als dat verbod er effectief zou komen?