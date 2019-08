Het Vlaams Belang schijnt haar ranzig imago kwijt te zijn na een lange informatieronde met Bart De Wever. Nu ze gedumpt zijn en dus niet mee in de coalitie stappen, wordt duidelijk dat de extreemrechtse partij meer is dan de partij met één thema. Het Vlaams Belang is tot een ernstige gesprekspartner gepromoveerd. Topman in Limburg Chris Janssens voorspelt een Vlaamse coalitie met N-VA in 2024, want dan vormen ze samen een meerderheid.