Vroege uitschakeling in Cincinnati is slecht nieuws voor Elise Mertens

Elise Mertens (WTA 23) heeft zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de achtste finales op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/2.944.486 dollar).

In de tweede ronde ging onze 23-jarige landgenote kansloos in twee sets onderuit tegen het Oekraïense zevende reekshoofd Elina Svitolina (WTA 7), begin deze zomer halvefinaliste op Wimbledon: 6-4 en 6-1 na 1 uur en 12 minuten. Vorig jaar was onze landgenote nog kwartfinaliste in Cincinnati en dus verliest ze maandag weerom heel wat WTA-punten.

Voor Mertens en Svitolina was het de vierde confrontatie op het WTA-circuit. Vorig jaar bereikte ze de halve finales van het Australian Open door de 24-jarige Oekraïense met 6-4 en 6-0 te verslaan. In augustus 2018 nam Svitolina weerwraak met een 7-5, 6-3 zege in de kwartfinales in Montréal. In 2017 had ze Mertens ook al van toernooiwinst in Istanboel gehouden (6-2, 6-4).

Later op woensdag komt Mertens met haar vaste partner Aryna Sabalenka nog in actie in de tweede ronde van het dubbelspel. De tweede reekshoofden nemen het daarin op tegen het Franse duo Alizé Cornet en Kristina Mladenovic.