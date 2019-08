ROYALS. Prins Harry en Meghan “even gescheiden”. En er komt een mooi eerbetoon aan prinses Diana

Een openhartige prins Daniel over zijn ziekte en waarom werden prins Harry en Meghan Markle in hemelsnaam gescheiden? Alle roddels en weetjes uit adellijke kringen op een rij.

Goed nieuws voor fans van musicals en prinses Diana, want er komt een musical rond de prinses van Wales naar het New Yorkse Broadway. Deze gaat op 31 maart 2020 in première in het Longacre Theatre en zal vooral rond haar huwelijk met de Britse prins Charles draaien. Het muzikale verhaal begint in 1981, net voor haar huwelijk met de royal en toont verder hoe de relatie tussen de twee langzamerhand afstandelijker wordt.

Lady Di is trouwens niet de enige die wordt geëerd in de cultuur- en mediawereld. In Denemarken werkt televisiezender DR aan een volledige dramareeks over het even van koning Frederik IX, die stierf in 1972. Dat is de vader van koningin Margrethe, die nu over het land regeert. Er zal onder meer toegespitst worden op zijn verwezenlijkingen als vorst, maar ook op zijn relatie met de Zweedse prinses Ingrid.

In Zweden mogen fans van het koningshuis dan weer voor de televisie gaan zitten op maandag 26 augustus. Dan zal prins Daniel, man van kroonprinses Victoria, openlijk praten over zijn nierziekte in het programma ‘Ask the Doctor’. Kort nadat hij zijn trouwplannen met de prinses bekendmaakte, werd bij hem een niet erfelijke aandoening aan de organen vastgesteld. In 2009 ging de prins onder het mes en kreeg hij een stukje nier van zijn vader Olle Westling, wat zijn leven redde. Hij moet voor de rest van zijn leven wel medicatie blijven innemen. In de aflevering zullen kijkers de prins ook nierpatiënten zien bezoeken in het Zweedse Karolinska Huddinge Ziekenhuis.

Koningin Elizabeth II deelt iets met de betreurde filmster Marilyn Monroe. Beide dames hebben een zwak voor de geurtjes van Yardley London. Het bedrijf wordt al lang geassocieerd met koninklijke kringen. In de 17de eeuw betaalde de familie Yardley koning Charles I. De bedoeling? Hen een vergunning verlenen voor het produceren van zeep voor inwoners van Londen. De producten vallen op door hun frisse lavendelgeur en werden vroeger gebruikt door de filmster, vandaag nog altijd door de Queen.

Prins Harry en Meghan Markle hebben afgelopen maandag nooit eerder vertoonde foto’s gedeeld van hun trip naar het Afrikaanse Botswana. Dit deden ze naar aanleiding van Nationale Olifantendag. Op een van de beelden in de reeks, zien we haar handen met een poot van het dier erin. Het koninklijk paar zet hun schouders onder het goede doel Elephants Without Broders. Dankzij hun financiële steun hebben 25 olifanten een halsband gekregen, zodat ze steeds gelokaliseerd kunnen worden.

Het koppel is trouwens even gescheiden. Niet in het echte leven, wel in het Londense museum Madame Tussauds. De hertogin van Sussex staat niet meer tussen de wassen beelden van de rest van de koninklijke familie… om de eenvoudige reden dat ze bekend geworden is als actrice. De bezoekers vinden haar nu tussen andere sterren, onder wie haar vriendin Priyanka Chopra en David en Victoria Beckham. Volgens een woordvoerder in The Sun is de switch slechts tijdelijk, ze staat gewoon eventjes bij haar bekende vrienden. Het museum doet dit om haar onafhankelijke status als (gewezen) actrice te beklemtonen.