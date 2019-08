Snorkelaar moet zwemmen voor zijn leven wanneer hij wordt achtervolgd door een haai

Deze man had de schrik van zijn leven toen hij ging snorkelen dichtbij het strand van Maho Beach, op de Maagdeneilanden. Hij was onder water een schildpad aan het filmen tot hij opeens een verpleegsterhaai achter zich zag opduiken. Normaal geven zulke haaien geen aandacht aan zwemmers, maar deze had toch de achtervolging ingezet. Als reactie daarop is de man hevig achteruit beginnen zwemmen. De snorkelaar is er gelukkig met de schrik van afgekomen. De haai heeft enkele keren geprobeerd heel dichtbij te komen, maar na wat geduw en getrap van de man besloot het dier om terug te keren.