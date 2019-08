Rapper A$AP Rocky veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraf

Het Zweedse gerechtshof heeft A$AP Rocky en twee van zijn medewerkers, schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Ze krijgen daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf met uitstel. Zijn zaak deed veel stof opwaaien. De rapper - die de steun van Donald Trump kreeg - keerde al terug naar de Verenigde Staten.

A$AP Rocky zat samen met twee medewerkers als vier weken in voorhechtenis in een Zweedse cel. Hij mocht de gevangenis in afwachting van de uitspraak dan toch verlaten. Hij keerde daarop terug naar de VS.

Uiteindelijk oordeelde de rechtbank het bewezen dat de drie beklaagden (A$AP Rocky en twee van zijn begeleiders) een jongeman in Stockholm geslagen en geschopt hebben toen die op grond lag. Ze bevonden zich volgens de rechtbank niet in een positie waarin ze zichzelf moesten verdedigen, iets waar de verdediging altijd op hamerde. Toch zijn de feiten niet zwaarwichtig genoeg om hen naar de gevangenis te sturen, daarom krijgen ze een voorwaardelijke celstraf. Het slachtoffer krijgt wel een schadevergoeding. De drie moeten samen 12.500 kroon, ongeveer 1.200 euro, betalen.

Vechtpartij

De 30-jarige A$AP Rocky, echte naam Rakim Mayers, werd begin juli in Stockholm samen met enkele mensen uit zijn entourage opgepakt na een vechtpartij. Hij gaf zelf altijd aan uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Het Zweedse openbare ministerie eiste een celstraf van zes maanden tegen de rapper en twee anderen uit zijn entourage die ook betrokken waren bij de vechtpartij.

De artiest kreeg veel steun uit de VS, onder meer van Kim Kardashian en de Amerikaanse president Donald Trump. Die stelde voor om zijn borgsom te betalen en lobbyde bij de Zweedse premier om de rapper vrij te laten. Trump meende dat Zweden de ‘Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten in de steek had gelaten’. Ook een groep Congresleden beweerde dat er bij de aanhouding van Mayers sprake was van een overtreding van de mensenrechten.