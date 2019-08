Drie op een rij voor Bennett in de BinckBank Tour, al scheelde het woensdag maar een banddikte

Sam Bennett is de eerste renner ooit die drie etappes op een rij wint in de BinckBank Tour. De Ier van Bora-hansgrohe was woensdag alweer de snelste in de Belgisch-Nederlandse rittenkoers. Al scheelde het niet veel in Aalter, waar hij met amper een banddikte Dylan Groenewegen klopte op de meet. Onze landgenoot Jasper Philipsen finishte als derde.

Na zijn elfde seizoenszege zit Bennett ook steviger in de groene leiderstrui. De in België geboren Ier heeft twintig seconden voor op Philipsen. Groenewegen is, eveneens op twintig seconden, derde.

Donderdag trekken de renners naar de Ardennen. Daar wordt een korte heuvelachtige etappe van 96,2 kilometer met start en aankomst in Houffalize afgewerkt. De Côte de Saint-Roch (1,1 kilometer aan 11 procent), die drie keer beklommen wordt, vormt de voornaamste hindernis.

Later meer...

Rituitslag

1. Sam Bennett (Ier/BOH)

2. Dylan Groenewegen (Ned/TJV)

3. Jasper Philipsen (Bel/UAD)

4. Jurgen Roelandts (Bel/MOV)

5. Florian Sénéchal (Fra/DQT)

6. Edward Theuns (Bel/TFS)

7. Timothy Dupont (Bel/WGG)

8. Jakub Mareczko (Ita/CCC)

9. Arnaud Démare (Fra/GFC)

10. Amaury Capiot (Bel/SVB)

Klassement

1. Sam Bennett (Ier/BOH)

2. Jasper Philipsen (Bel/UAD) op 0:20

3. Dylan Groenewegen (Ned/TJV) 0:20

4. Lukasz Wisniowski (Pol/CCC) 0:22

5. Guillaume Van Keirsbulck (Bel/CCC) 0:22

6. Lars Bak (Den/TDD) 0:23

7. Josef Cerny (Tsj/CCC) 0:23

8. Harry Tanfield (GBr/TKA) 0:23

9. Edward Theuns (Bel/TFS) 0:24

10. Robert Stannard (Aus/MTS) 0:24