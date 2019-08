Leuven Bears is na komst van Fransman en Senegalees compleet

Leuven Bears heeft met het aantrekken van de Fransman Malcolm Cazalon en de Senegalees El Hadji Amadou Dieng zijn ploeg rond voor het komende seizoen. Het team uit de Euromillions Basket League hoopt beter te doen dan het vorige seizoen toen het voorlaatste eindigde met 45 punten. De nieuwe basketbalcompetitie start in het weekend van 14-15 september.

De 18-jarige Malcolm Cazalon is een Frans jeugdinternational die voor één jaar overkomt van JL Bourg uit de Pro A-competitie in Frankrijk. Hij haalde met de U17 vorig jaar de zilveren medaille op het WK in Argentinië. Leuven Bears trok daarnaast ook de boomlange 23-jarige El Hadji Amadou Dieng (2,11m) aan. Hij trad de voorbije twee jaar aan in de NCAA, het Amerikaanse college basketball.

Uit de kern van vorig seizoen behield Leuven Bears de Amerikanen Hugh Robertson, Corey Allen en Brandan Stith evenals de eigen jeugdspelers Joris Fauconnier en Seppe D’Espallier. Anthony Lambot (naar Bergen) en Ibrahima Fall Faye (naar Antwerp Giants) verlieten de club, terwijl Tim Lambrecht en Luka Kotrulja van Oostende overkomen en Jonas Delalieux na een seizoen van bij Limburg United terugkeert.