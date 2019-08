Waarom KRC Genk moet hopen dat Club Brugge niét naar groepsfase Champions League gaat

Nog 180 minuten scheiden Club Brugge van de lucratieve poules van de Champions League. Racing Genk is al zeker van die groepsfase, maar wil het meer tv-gelden en een (iets) makkelijker loting... dan moet het hopen op onder meer een exit voor Club Brugge.

Laat ons beginnen met Club Brugge. Als dat Linz klopt, zit het tijdens de loting in pot 3. Dan moet het nog steeds tegen twee toppers van het genre Barcelona, Real Madrid of Bayern München, maar dan vermijdt het wel de stevige tegenstanders uit pot 3, met het Inter van Lukaku, Valencia en Leverkusen als meest opvallende namen.

Bij uitschakeling gaat Club naar de Europa League. Het verschil is immens: deelname aan het kampioenenbal alleen al is goed voor 15 miljoen euro en ook de bonussen per punt en mogelijke kwalificatie zijn enorm: 2,7 miljoen euro voor een zege, 900.000 euro voor een punt, 9,5 miljoen euro bij kwalificatie voor de knock-outfase. In de Europa League is dat respectievelijk 2.92 miljoen euro voor plaatsing, 570.000 euro voor een zege, 190.000 euro voor een gelijkspel en 500.000 euro bij plaatsing voor de volgende ronde. Daarnaast zijn er nog tv-gelden en een premie op basis van prestaties van de afgelopen tien seizoenen. Eén mooie bonus heeft Club trouwens al beet: kwalificatie voor de play-offs van de Champions League leverde al 5,25 miljoen euro op.

Vormer heeft gescoord. Doet hij dat ook tegen Linz? Foto: BELGA

Genk

En Racing Genk? Dat is als kampioen al zeker van de groepsfase en daaraan verbonden premies. Maar wil het nog meer verdienen, dan moet het stiekem ook hopen dat het als enige Belgische club deelneemt aan die poules. De UEFA verdeelt immers ook 292 miljoen euro uit de ‘market pool’. De teams krijgen uit die pool geld naargelang de grootte van de televisierechten in hun land. De helft daarvan krijgen ze op basis van het aantal CL-matchen dat ze dit seizoen spelen, de andere helft op basis van hun resultaat in de competitie vorig seizoen. Als Genk als enige uit ons land in de poules zit, krijgt het 90% van die Belgische helft van deze pool (en Club Brugge 10%). Als beide ploegen in de groepsfase zitten, is de verdeling 55-45%.

Maar er is meer: Genk begint de loting waarschijnlijk in pot 4 en wacht dus enkele aartsmoeilijke tegenstanders. Maar er bestaat een kans dat de Limburgers alsnog een pot opschuiven...en ook dan moeten ze tégen Club Brugge supporteren. Dat zit zo: de potten -op pot 1 na, zie onder- worden samengesteld op basis van de coëfficiënten van de ploegen (of van hun land, de welke het hoogst is). En dat biedt mogelijkheden, want er is nog één voorronde te spelen en er kunnen nog enkele ploegen met een lagere coëfficiënt dan Genk zich plaatsen ten koste van ploegen die hoger dan Genk staan. In het volgende scenario schuift Genk een groep naar boven:

Stap 1: Club Brugge gaat eruit tegen Linz. Er komt een plek vrij in pot 3. Die gaat naar Lokomotiv Moskou.

Stap 2: Dinamo Zagreb gaat eruit tegen Rosenborg. Er komt nog een plek vrij in pot 3. Die gaat naar Young Boys Bern, tenzij...

Stap 3: ...Young Boys Bern verliest van Rode Ster Belgrado.

Conclusie: In dit geval gaan Linz, Rosenborg en Rode Ster naar de groepsfase. Deze teams hebben een lagere UEFA-ranking dan Racing Genk. Dat schuift dan door naar pot 3.

Waarom het zo belangrijk is om in pot 3 te zitten? Wie in pot 4 zit, maakt dan meer kans op een aantrekkelijke loting (Liverpool, Real Madrid, Inter, maar om er maar een te noemen), maar weet dat hij al moet stunten om derde te worden en na de winterstop opgevist te worden in de Europa League. Wie uit pot 3 geloot wordt, krijgt een makkelijker loting met naast twee kleppers een haalbaarder kaart van het genre Slavia Praag of Atalanta. Dat levert sowieso meer punten op en dus ook meer centen.

POT 1

Winnaars Champions en Europa League en de zes kampioenen van de grootste competities. De cijfers zijn de club- of landencoëfficiënten, afhankelijk van welke het hoogst is.

Liverpool -91.000

Chelsea -87.000

Barcelona -138.000

Manchester City -106.000

Juventus -124.000

Bayern München -128.000

Paris Saint-Germain -103.000

Zenit Sint-Petersburg -72.000

POT 2

Vanaf hier zijn de ploegen gerangschikt per clubcoëfficiënt/landencoëfficiënt -afhankelijk van welke het hoogst is

Real Madrid -146.000

Atlético Madrid -127.000

Borussia Dortmund- 85.000

Napoli -80.000

Shakhtar Donetsk -80.000

Tottenham -78.000

Ajax -70.500 (moet nog tegen APOEL)/Lyon -61.500 (als Ajax zich niet plaatst tegen APOEL)

Benfica -68.000

POT 3

Lyon -61.500 (als Ajax zich plaatst tegen APOEL)

Bayer Leverkusen -61.000

FC Salzburg -54.500

Olympiakos -44.000 (als het wint tegen Krasnodar -34.500)

Club Brugge 39.500 (als het zich plaatst tegen Linz -6.250)

Valencia -37.000

Internazionale -31.000

Dinamo Zagreb -29.500 (als het zich plaatst tegen Rosenborg -11.500)

POT 4

Lokomotiv, Bern, APOEL en Genk kunnen nog doorschuiven naar pot 3, afhankelijk van de resultaten van de laatste voorronde.

Lokomotiv Moskou -28.500

Young Boys Bern -27.500 (als het zich plaatst tegen Rode Ster Belgrado -16.750)

APOEL -25.500 (als het zich plaatst tegen Ajax)

Genk -25.000

Galatasaray -22.500

RB Leipzig -22.000

Slavia Praag -21.500 (als het zich plaatst tegen Cluj -3.500)

Atalanta -14.945

Lille -11.699

Linz -6.250 (als het zich plaatst tegen Club Brugge)