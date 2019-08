TIPS. Gezonde wafeltjes en speelse teenslippers

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Gezonde wafeltjes

Het begin van het nieuwe schooljaar nadert en voor die gelegenheid heeft kaasmerk Passendale een recept voor gezonde wafels in de lunchbox uitgewerkt.



Nodig?

- 2 vellen kant-en-klaar bladerdeeg

- 8 sneetjes Passendale Classic Bio

- 8 sneetjes beenham

- 1 bot basilicum

- 1 doosje zongedroogde tomaten

- Wafelijzer



Maken?

- Snij de basilicum en de zongedroogde tomaten fijn en verdeel gelijkmatig over 1 vel bladerdeeg.

- Beleg met de sneetjes beenham en Passendale Bio kaas en leg er het tweede vel bladerdeeg op

- Snij het bladerdeeg in stukken zodat ze in het wafelijzer passen (vorm maakt niet uit)

- Laat de wafels 5 minuten in het wafelijzer bakken, haal ze eruit wanneer ze krokant en goudbruin zijn

Merken onder één dak

In Antwerpen opent op 16 augustus een nieuwe winkel van Brantano de deuren. Het motto van de keten: “droom durf verander”. Je vindt er uiteraard het eigen label, maar ook schoeisel en kleding van onder andere Adidas, Vans, Second Female, CKS, Minimum, Object, Hugo Boss en Fabienne Chapot. Place to be: Meir 55-57

www.brantano.be

Haar in herstel

In de zomer ziet ons haar af van zon, zout- en chloorwater. Maar met het haarmasker van Rituals kun je je lokken verzorgen. Samengesteld op basis van biologische rijdt en olie van de zaadjes van macadamianoten - voor gezonde lokken, tot in de puntjes. Last van haar dat snel vettig wordt? Breng de crème niet te rijkelijk aan op de haarwortels. Verkrijgbaar in de winkels en online voor 18 euro.

www.rituals.com

Speelse teenslippers

Het Braziliaanse merk Havaiañas brengt teenslippers voor kinderen uit met Disney’s Toy Story 4 als thema op de zolen. Jongens en meiskes kunnen kiezen tussen twee modellen: slippers met legendes Buzz Lightyear en Woody te zien. Of een paar met Forky, een van de nieuwe hoofdpersonages. Prijs: 20 euro.

www.havaianas-store.com