Waarom is het zo moeilijk voor Beringse burgemeester om gebouw te laten slopen?

Waarom is het zo moeilijk om een gebouw onbewoonbaar te verklaren?

Beringen - Het blijkt voor de burgemeester van Beringen niet zo eenvoudig te zijn om het gebouw, waar twee brandweermannen in dramatische omstandigheden om het leven kwamen, onbewoonbaar te laten verklaren en te laten slopen.

“Dat is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de eigenaar," zegt burgemeester Vints, die met zijn diensten er alles aan doet om het gebouw met de grond gelijk te laten maken. Het pand is al jaren de schandvlek van Beringen-Mijn. Het deed dienst als logementshuis, waar groepjes mensen, vermoedelijk illegaal, overnachten. De buurtbewoners willen een oplossing, de burgemeester ook. Vints zal dat vanmiddag in een onderhoud met de eigenaar duidelijk maken.