Chrissy Teigen laat botox injecteren in oksels tegen zweten, goed idee of niet?

Chrissy Teigen (33), voormalig badpakkenmodel en vrouw van John Legend, heeft op Instagram een filmpje gedeeld van hoe ze haar oksel liet injecteren met botox. Ze wil daarmee haar overmatig zweten aanpakken. Een goed idee? We vroegen het aan dermatoloog Thomas Maselis.

Chrissy Teigen heeft er haar handelsmerk van gemaakt om op sociale media altijd zo rechtuit mogelijk te zijn en dus deelt ze ook veel van wat we achter de schermen bij de sterren normaal niet te zien krijgen. Zo ook haar recentste uitstapje naar de dokter om haar oksels te laten injecteren met botox. Ze deelde daarvan een filmpje op Instagram.

Naar verluidt liet ze de ingreep uitvoeren omdat ze last had van okselvijvers, vooral als ze een zijden blouse of bovenstuk droeg. “Werkelijk de beste ingreep die ik ooit heb laten uitvoeren”, klinkt het. Een goede oplossing voor haar lijkt het, maar is dat ook het geval als je hier in België met te enthousiaste okselklieren wordt geconfronteerd?

“Goed resultaat”

“Het is een populaire ingreep die een prima resultaat oplevert”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Mensen die zo’n behandeling ondergaan zijn meestal goed voor een half jaar, daarom ook dat de meesten rond april langskomen zodat ze er in de zomer geen last van hebben. Bij voeten en handen is het minder populair omdat het een stuk pijnlijker is.”

Botox blokkeert het zweetsignaal tussen de zenuwtjes in de huid en de zweetklieren, maar goedkoop is het niet. “De prijs voor een behandeling van de twee oksels bedraagt al snel 350 euro, maar dat is afhankelijk van dokter tot dokter.” Zijn er dan geen nadelen aan verbonden? “De kans bestaat altijd dat je ergens anders meer zult beginnen te zweten. Zweet koelt ons lichaam namelijk af en heeft dus wel degelijk een functie.”