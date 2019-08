Politie waarschuwt voor nieuwe oplichterstruc langs Franse snelwegen

De parkeer- en rustplaatsen langs de Franse autosnelwegen zijn populaire tussenstops voor Belgische toeristen op weg naar hun zuiderse vakantiebestemming. En dat weten ook oplichters. De Franse politie waarschuwt daarom voor een nieuwe oplichterstruc waarbij mannen en vrouwen geld proberen te ontfutselen nadat ze zogezegd beroofd zijn.

Voornamelijk Britse en Ierse oplichters hebben zich op de parkeer- en rustplaatsen langs de Franse autosnelwegen gevestigd om nietsvermoedende toeristen geld af te troggelen, soms wel tot honderden euro’s per gezin. Ze gaan als volgt te werk: toeristen worden op parkings benaderd door een man of vrouw, die paniekerig overkomt. In perfect Engels wordt uitgelegd dat ze net beroofd werden door dieven. Omdat ze geen geld meer hebben, vragen ze of ze wat geld kunnen lenen “om terug te kunnen keren naar hun eigen land.”

“De afgelopen weken zijn verschillende toeristen het slachtoffer geworden van deze oplichtingstruc”, zegt de Franse gendarmerie. “De dieven spelen hun rol zeer overtuigend. Ze beloven je het geld terug te betalen zodra ze weer thuis zijn.”

“Word je zelf geconfronteerd met oplichters? Verwittig dan zo snel mogelijk de politie. Ook als de familie echt beroofd zou zijn, weet de politie wat te doen”, klinkt het. Gaat het om oplichters, dan nemen ze waarschijnlijk de benen.