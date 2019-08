Opnieuw exhibitionist opgedoken in Zaventem

In Zaventem is dinsdagavond opnieuw een exhibitionist opgedoken. Vlakbij het commissariaat van de lokale politie werd een jonge vrouw lastiggevallen door een man die zijn geslachtsdelen toonde. Maandag had de Zaventemse politie nog een 32-jarige man uit Asse opgepakt die zich schuldig had gemaakt aan verschillende feiten van exhibitionisme maar zowel de politie als het parket Halle-Vilvoorde benadrukken dat die man niets te maken heeft met de feiten die zich dinsdagavond afspeelden.

Het was een vriendin van het slachtoffer die dinsdagavond het incident meldde op Facebook. Haar vriendin was in het centrum van Zaventem aangesproken door een blonde man in donkere kledij, die haar een vraag wilde stellen. Met dat excuus stapte de man dichter naar de jonge vrouw toe en toonde daarbij zijn geslachtsdeel, aldus de vrouw op Facebook.

Dader

Volgens de lokale politie van Zaventem vonden de feiten rond 19.30 uur plaats, tegenover het politiecommissariaat. Naar de dader wordt nog gezocht.

Politie en parket benadrukken wel dat het niet gaat om de dertiger uit Asse die maandag was opgepakt omdat hij tussen 2016 en 2018 verschillende feiten van exhibitionisme zou gepleegd hebben. Die man bekende intussen een deel van de feiten die hem ten laste gelegd worden maar werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.