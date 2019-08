Team Sunweb bevestigt komst van Tiesj Benoot

Wat we enkele maanden al aankondigden in onze krant, is woensdag ook officieel gemaakt. Tiesj Benoot verlaat Lotto-Soudal en gaat volgend seizoen voor Team Sunweb koersen. Voor onze 25-jarige landgenoot wordt het een eerste avontuur bij een buitenlandse ploeg. Hij tekende een contract tot het einde van 2021.

Benoots rol in de Duitse World Tour-ploeg wordt er tweeledig: zijn eigen ding doen in de kasseiklassiekers en in het rondewerk steun betekenen voor de kopmannen. Ook Team Ineos was geïnteresseerd in onze ...