Astana neemt met Cataldo, Villella en Zeits afscheid van drie ervaren wielrenners

De Italianen Dario Cataldo en Davide Villella fietsen in 2020 en 2021 voor Movistar. Ze komen allebei over van Astana, zo is woensdag bekendgemaakt. De 32-jarige Andrey Zeits maakt op zijn beurt de overgang naar Mitchelton-Scott. De 32-jarige Kazach debuteerde in 2008 in eigen land bij Astana en kende sindsdien geen andere werkgever.

De 34-jarige Cataldo is bezig aan zijn vijfde seizoen in Kazachse loondienst. Daarvoor droeg hij het shirt van Sky, Quick.Step en Liquigas. Op 26 mei won de Italiaan de vijftiende etappe in de Giro. Het was zijn tweede ritzege in een Grote Ronde na een overwinning in de Vuelta van 2012.

De 28-jarige Villella kroonde zich in 2017 tot bergkoning in de Vuelta. Een jaar eerder schreef hij de Japan Cup op zijn naam.

Mitchelton-Scott haalt met Andrey Zeits (Astana) ervaren ronderenner

Het Australische Mitchelton-Scott haalt Zeits vooral binnen om kopmannen Simon en Adam Yates en Esteban Chaves bij te staan in de Grote Rondes. De Kazach startte er al in achttien (9x Giro, 2x Tour, 7x Vuelta) en reed die allemaal uit.

“Ik heb gewerkt voor grote ronderenners als Contador, Nibali, Aru, Landa en Lopez. Grote Rondes zijn mijn specialiteit. Ik weet wat er nodig is om te finishen. Ik ben blij dat ik mijn kennis en kwaliteiten zal kunnen delen met het team, om zo mijn kopmannen naar goeie klassementen te loodsen”, aldus Zeits.