Deze lippenstift doet vrouwen aan iets anders denken

Nars Cosmetics is een Franse make-upproducent die zijn producten regelmatig aan de vrouw brengt met seksueel getinte namen voor producten, maar nu is het nog een stapje verder gegaan met een reclamecampagne voor een van zijn nieuwste lippenstiften.

‘Sex sells’, lijkt het motto te zijn bij Nars Cosmetics. Na eerder al producten te hebben uitgebracht met namen als orgasm palette, deep throat blush en climax mascara, pakt het dit keer uit met een wel heel suggestieve reclamecampagne voor de nieuwste lippenstift. In het filmpje dat op sociale media werd gedeeld, zien we iets wat op een penis lijkt veranderen in de lippenstift zelf.

Maar dat kon niet door iedereen gesmaakt worden. “Wow, dat doet me eraan herinneren dat ik nooit nog iets van Nars zal kopen. Dit gaat te ver. De grootste doelgroep voor make-up zijn tienermeisjes en ik zou niet willen dat mijn kind denkt dat dit een coole campagne is”, klinkt het onder meer.

Anderen zien er dan weer de humor van in. “Het werkt, het is niet platvloers en de mensen praten er nog eens over ook. Geniaal.” In elk geval lijkt de cosmeticaproducent in zijn opzet te zijn geslaagd, want de lippenstift gaat flink over de tongen.