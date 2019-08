Milieumaatschappij neemt stalen in Begijnenbeek om oorzaak vissterfte te achterhalen

Personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) hebben woensdagmorgen stalen genomen in de Begijnenbeek in Diest, een zijrivier van de Demer, om de oorzaak te achterhalen van de massale sterfte van kleine vissen die dinsdag in de vooravond werd vastgesteld. Dat is vernomen bij de brandweer van Diest.

Meldingen over de vissterfte liepen onder meer binnen vanuit de Vervoortstraat in Diest. Omdat de oorzaak mogelijk een zuurstofgebrek in het water is pompte de brandweer van Diest dinsdagavond water in ...