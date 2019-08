Een ontwerp van meer dan tachtig jaar oud, maar Dr. Martens blijft goed scoren

Dr. Martens boert goed en zag dit jaar al zijn omzet met zeventig procent stijgen. Dat heeft het onder meer te danken aan het succes van de nieuwe veganistische schoenencollectie. Na meer dan tachtig jaar staat het ontwerp nog altijd overeind.

Dr. Martens maakte deze week zelf bekend dat het zijn omzet het afgelopen jaar met zeventig procent zag stijgen tot meer dan negentig miljoen euro. En dat zou onder meer te danken zijn aan het succes van de veganistische collectie

Daarbij worden de schoenen in plaats van leder worden gemaakt met wat het bedrijf Felix Rub Off noemt. Het gaat om een synthetisch materiaal dat naar eigen zeggen “even goed is als echt leder”. De verkoop daarvan steeg met honderden procenten en is ondertussen goed voor vier procent van de totale omzet.

Ontworpen door Duitse arts

Opvallende cijfers voor een schoen waarvan het ontwerp ondertussen meer dan tachtig jaar oud is. De laars werd namelijk rond 1945 ontworpen door de Duitse dokter Klaus Märtens, die vond dat de legerlaarzen te oncomfortabel waren nadat hij bij een ski-ongeluk een blessure had opgelopen.

Het werd zo’n succes dat het patent voor het ontwerp in 1959 in Engeland terechtkwam en er zijn uiteindelijk vorm kreeg zoals we die vandaag nog kennen. Sinds 2013 is het bedrijf in handen van de Britse groep Permira. In 2018 rolden er nog 10 miljoen paartjes van de band, een cijfer dat Dr. Martens in de komende jaren wil verdubbelen.