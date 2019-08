AS Monaco ruilt Rony Lopes voor Sevilla-aanvaller Wissam Ben Yedder

Rony Lopes (links) heeft zijn laatste minuten in het truitje van AS Monaco gemaakt. Foto: Photo News

De Portugese flankspeler Rony Lopes (23) verlaat AS Monaco en zet zijn carrière verder bij FC Sevilla. De Franse aanvaller Wissam Ben Yedder (29) maakt de omgekeerde beweging en gaat opnieuw in eigen land voetballen.

Rony Lopes, ex-Manchester City en Lille, werd in het seizoen 2017-2018 verkozen tot beste speler bij AS Monaco. Hij scoorde toen 15 keer in 38 competitiematchen voor de Monegasken, die vicekampioen werden na PSG. Vorig seizoen bleef zijn productie in de Ligue 1 beperkt tot twee goals in 24 matchen.

De tweevoudige international ondertekende een contract van vijf jaar bij Sevilla, dat zo’n 20 miljoen euro betaalt voor de Portugees.

Wissam Ben Yedder tekent voor vijf jaar bij AS Monaco

Wissam Ben Yedder trekt na drie seizoenen bij Sevilla naar Monaco. De club uit het prinsdom activeert voor de viervoudige Franse international de transferclausule van 40 miljoen euro.

Ben Yedder maakte tussen 2012 en 2016 het mooie weer bij Toulouse, waar hij 70 keer scoorde in 169 matchen. Daarna volgde een transfer naar Sevilla. Daar groeide hij in drie jaar uit tot de vierde beste schutter uit de clubgeschiedenis met 70 treffers in 138 wedstrijden. De explosieve aanvaller tekende voor vijf jaar bij de rood-witten.