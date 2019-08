De cruciale fout van twee cipiers, die leidde tot de zelfmoord van miljardair Epstein

Hebben twee bewakers van de Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein (66) gefaald in hun opdracht in de zwaarbewaakte gevangenis van Manhattan en zo onrechtstreeks bijgedragen tot de zelfmoord van de miljardair? Volgens een nieuw, vernietigend rapport alvast wel.

De zelfmoord van Epstein, de van seksueel misbruik beschuldigde miljonair, doet in de Verenigde Staten veel stof opwaaien. Zo kan de Amerikaanse krant ‘The New York Times’ maar niet begrijpen waarom Epstein niet meer onder speciaal toezicht stond ondanks een eerdere zelfmoordpoging.

Zo werd Epstein, die sinds juli in de cel zat in afwachting van zijn proces rond vrouwenhandel en seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes in New York en Florida, al eens bewusteloos in zijn cel teruggevonden met verwondingen rond de hals. Hij werd toen overgebracht naar het ziekenhuis en werd bij zijn terugkeer naar het zwaarbewaakte Manhattan’s Metropolitan Correctional Center onder speciaal toezicht geplaatst: elke dertig minuten moest hij het bezoek krijgen van een cipier.

Logboeken

Maar die procedure zou niet gevolgd zijn. Een recent rapport wijst daarvoor met een beschuldigende vinger naar twee cipiers. Zo zouden ze tijdens hun dienst in slaap gevallen zijn waardoor Epstein drie uur lang niet gecontroleerd werd. Toen de cipiers het levenloze lichaam van Epstein ontdekten, zouden ze geprobeerd hebben om hun fout te verdoezelen door logboeken te vervalsen.

Na onderzoek door de Amerikaanse federale politiedienst (FBI) werden twee cipiers met administratief verlof gestuurd. Ook de directeur van de gevangenis wordt tijdelijk overgeplaatst. Hij wordt vervangen door James Petrucci. “Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen nog “bijkomende maatregelen” getroffen worden”, zegt Kerri Kupec, woordvoerster van het ministerie van Justitie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.