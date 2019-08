Gigi Hadid haalt zich de woede van populair Grieks eiland op de hals

Het zit Gigi Hadid niet mee de laatste tijd. Op het eiland Mykonos werd ze samen met haar zussen beroofd. Het zadelde het topmodel met een flink trauma op en bovendien kon haar uithaal op Instagram daarna op het Griekse eiland op bijzonder weinig bijval rekenen.

Gigi Hadid bracht tot voor kort samen met haar zussen Bella en Alana haar vakantie door op het populaire Griekse eiland Mykonos, maar uit hun villa werd enkele dagen geleden een deel van hun spullen gestolen. Het huis werd volledig overhoop gehaald en waardevolle juwelen, kleding, tassen en zonnebrillen werden meegenomen.

Het 24-jarig topmodel bleef getraumatiseerd achter en waarschuwde daarna haar bijna vijftig miljoen volgers voor Mykonos. “Laat je niet in de luren leggen door de prachtige plaatjes op Instagram. Ik werd er overvallen en keer er nooit meer terug. Ik raad het niemand aan. Spendeer je geld ergens anders”, klonk het.

Een raad die bij de lokale bewoners en heel wat van haar fans niet bepaald in goede aarde viel. “Jij geeft heel Mykonos de schuld van het feit dat je werd beroofd en nu probeer je ook nog hun toerisme en economie te ruïneren?”, klinkt het onder andere in de commentaren. Of nog: “Ik werd ooit eens overvallen in Miami, maar daar geef je toch de stad de schuld niet voor?”

Waargebeurde feiten

Toen de vele negatieve reacties bleven binnenstromen, besloot Gigi zelf nog eens te reageren. “Aan iedereen die denkt dat ik niet het recht heb om een mening te hebben: ik werd die nacht samen met de bewoners van nog dertig andere huizen het slachtoffer van een inbraak waarbij sommigen zelfs werden bedreigd met een geweer."

"Het bleek bovendien niet mogelijk om de politie te contacteren. Als het politiekantoor gesloten is, kun je niets doen om jezelf te beschermen en als het wel open is, lijken ze onvoldoende getraind om de criminaliteit aan te pakken die zich hier elke nacht voordoet. Deze informatie wordt niet gedeeld met toeristen voor ze er op vakantie gaan. Als ik dat had geweten, was ik nooit geweest. Mijn mening is gebaseerd op waargebeurde feiten en als dat je niet aanstaat, is dat niet mijn probleem.”