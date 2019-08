Zoon (15) van Amsterdamse burgemeester gearresteerd voor inbraak

De zoon van Amsterdams burgemeester Femke Halsema werd midden juli gearresteerd in verband met een inbraak. De Telegraaf noemt het een gewapende inbraak, volgens Halsema beging haar zoon een fout en gaat het om “klieren”.

De vijftienjarige jongen werd in het weekend van 14 juli opgepakt na een achtervolging. De burgemeesterszoon was met een andere jongen op de vlucht omdat zij waren betrapt bij een inbraak op een woonboot. Dat schrijft de Nederlandse krant De Telegraaf.

Alarmpistool

Na de arrestatie vond de politie op de woonboot twee messen die de jeugdige verdachten kennelijk als wapen hadden meegenomen. Ook werd op de vluchtroute een alarmpistool gevonden. De politie vermoedt dat het tweetal het wapen tijdens het vluchten heeft weggegooid.

Binnen kringen van politie en Openbaar Ministerie zou er groot ongenoegen zijn omdat de aanhouding al weken ‘onder de pet’ wordt gehouden. De officiële reden is dat het onderzoek in alle rust moet plaatsvinden. Veel politiemensen vrezen echter dat het incident in de doofpot gaat.

Open brief

In een brief, gepubliceerd op de website van de gemeente Amsterdam, doet Halsema haar versie van de feiten uit de doeken. De Telegraaf spreekt van een gewapende overval, maar dat ontkent Halsema. “Mijn zoon heeft geen gewapende inbraak gepleegd. Mijn zoon had een (verboden) nepwapen bij zich waarmee hij selfies maakte en was met vriendjes zich aan het vervelen en aan het klieren. Zij vonden een verwaarloosde en verlaten woonboot, waar zij naar binnen zijn gegaan. Daar vonden zij oude brandblussers die zij naar buiten hebben gesleept en leeg hebben gespoten. Politie is op de overlast afgekomen, mijn zoon is gaan rennen, heeft paniekerig het nepwapen weggegooid, is toen alsnog gestopt en ingerekend”, klinkt het.

Halsema ontkent niet dat haar zoon de wet heeft overtreden, maar roept in de brief op om haar zoon niet publiekelijk te bestraffen. “Mijn zoon is een gewone Amsterdamse jongen die inderdaad een fout heeft begaan die hij moet herstellen. Hij verdient geen extra publieke straf, alleen omdat hij mijn zoon is.”