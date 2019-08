Fairplay viert hoogtij tijdens Vatana Cup

Paal

Beringen - Voetbal een feest ook nog tijdens de Vatana Cup op zondag voor de U8 en U10.

Bij de U8 zouden R Antwerp FC, KVC Westerlo, OHL, RC Hades, KFCO Beerschot Wilrijk, Lommel SK, KFC Dessel sport en Thes sport voor de cup strijden. Voor de U10 kwamen de spelers van R Antwerp FC, Lommel SK, KVC Westerlo, Thes sport, YR KV Mechelen, KFCO Beerschot Wilrijk, OHL en KFC Dessel Sport op het plein.

En net als zaterdag stond de Fair Play ook bovenaan. De keukenprinsessen konden dan weer beginnen aan de kilo’s pasta te koken en de verschillende sauzen klaar te maken . Maar ook de frietjes, hamburgers en ijsjes zouden nog vlot van keuken naar supporter gaan. Op het eind van het tornooi zou hier bij de U8 OHL de Vatana Cup winnen en bij de U10 R Antwerp FC. Maar het belangrijkste van het hele weekend was toch dat de spelertjes veel plezier beleefd hebben in deze goed georganiseerde Vatana Cup. Werkgroep Vatana Cup een dikke proficiat maar ook aan allen die op de een of andere manier meegeholpen hebben. Voetbal een feest? Het is tijdens deze 2 dagen bewezen dat het perfect kan. AC