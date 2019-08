Er wordt niet langer 78.000 liter verse koffie weggegoten bij Vlaamse overheid

De strijd van de Vlaamse overheid tegen voedselverspilling door haar eigen administraties levert soms hallucinante cijfers op. Uit cijfers blijkt dat er per jaar zo’n 78.000 liter verse koffie werd weggegoten. Dat zijn meer dan 400 badkuipen vol. De maatregel om dat te voorkomen, bleek overigens simpel: in plaats dat in vergaderzalen gevulde thermoskannen met koffie werden neergezet, moeten ambtenaren sinds kort naar een koffiemachine. “Het verlies is zo op nul gebracht”, zo stelt het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.