Deze BV’s zijn te gast in vijfde seizoen ‘Het huis’

Voor het vijfde seizoen van ‘Het huis’ keert Eric Goens terug naar Vlaanderen, naar een plek aan de rand van het bos. Opnieuw nodigt hij er enkele verrassende, boeiende en interessante figuren uit die 24 uur in het huis verblijven, afgesloten van hun gewone leefwereld. Geen afleidingen, alleen de confrontatie met hun eigen leven dat de revue passeert.

In de ongedwongenheid van het huis ontstaan er boeiende en onthullende gesprekken: tijdens het koken, in de intieme boomhut, of aan de rand van het zwembad. En welke ‘mystery guest’ wacht hen op in het huis? Dit jaar ontvangt Eric onder andere Lynn Wesenbeek, over het juk van Miss België. Met Willy Sommers heeft hij boeiende gesprekken over een lange carrière. Hoe houdt Theo Francken stand in de woelige politieke stormen? En ook wielrenner Wout Van Aert en James Cooke komen langs.

‘Het huis’ zal dit najaar te zien zijn op Eén.