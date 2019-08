Man verliest beide benen na treinongeval, maar wordt… professioneel skateboarder

Felipe Nunes Chaves heeft lef. En doorzettingsvermogen. Heel veel doorzettingsvermogen. Toen de Braziliaan amper 6 jaar oud was, verloor hij beide benen na een treinongeval, maar Felipe bleef niet bij de pakken zitten. Nu 13 jaar later is hij professioneel skateboarder, iets wat zowat iedereen totaal onmogelijk zou achten. Maar als je ziet welke tricks hij uit zijn mouw schudt, kan je alleen maar respect opbrengen voor deze volhouder.