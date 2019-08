Japan bereidt zich voor op doortocht van krachtige tyfoon Krosa

Japan maakt zich op voor de komst van de tyfoon Krosa, die woensdag onderweg is naar het westen van het land. De weerdiensten verwachten hevige regenval en hevige wind.

De autoriteiten waarschuwen ook voor modderstromen, hoge golven en hevige regenval in de ruime regio in het westen van Japan. Het gaat al om de tiende tyfoon in de regio dit jaar. Volgens zender NHK zijn al 166 vluchten geschrapt.

Om 11.00 uur lokale tijd (4.00 uur Belgische tijd) was Krosa op zo’n 270 kilometer verwijderd van Tanegashima, een eiland ten zuiden van Kyushu. De tyfoon verplaatst zich aan 15 kilometer per uur naar het noordnoordwesten. Hij haalt windsnelheid tot 144 kilometer per uur.