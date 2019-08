Ierse kustwacht redt tiental tieners en schooldirecteur uit zee

De Ierse kustwacht heeft dinsdag een groep tieners en enkele personeelsleden van hun school nabij Donegal uit het water gered. De zwemmers werden door de sterke stroming richting open zee gedreven en waren in nood geraakt.

Ooggetuigen die hen hadden opgemerkt, verwittigden rond 17 uur plaatselijke tijd de hulpdiensten, zo meldt de Irish Times.

Met een reddingshelikopter en enkele boten werden in totaal vijftien mensen van een plaatselijke school uit het water geplukt. Elf personen werden voor verdere verzorging naar het ziekenhuis overgebracht met onder andere onderkoelingsverschijnselen of in shock.

Volgens de organisatie die de school runt, bestond de groep uit zowel leerlingen als personeelsleden. “Het goede nieuws is dat iedereen oké is en uit het ziekenhuis is ontslagen, met uitzondering van de schooldirecteur, die goed herstelt.”

De groep kwam na ongeveer een uur in het water in de problemen.