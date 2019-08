Serena Williams geeft forfait voor Cincinnati

Williams moest eerder al forfait geven in de finale van het WTA-toernooi in Toronto. Foto: USA TODAY Sports

Serena Williams heeft dinsdag forfait gegeven voor het WTA-toernooi in Cincinnati als gevolg van een rugblessure. Het is al de zoveelste tegenslag voor de Amerikaanse in de aanloop naar de US Open die op 26 augustus van start gaat.

De tennisster verscheen dinsdagochtend nog op de training in Cincinnati, maar moest de juryleden vervolgens meedelen dat ze niet kon spelen. Williams zou het normaal gezien in de eerste ronde opnemen tegen de Kazachse Zarina Diyas.

“Ik ben zondag naar Mason (Ohio) gegaan en heb er alles aan gedaan om klaar te zijn om deze (dinsdag)avond te spelen. Na mijn training van vanochtend was ik nog hoopvol, maar helaas gaat het nog steeds niet goed met mijn rug”, legt Williams uit in een communiqué dat door de organisatie van het toernooi werd gepubliceerd.

De 37-jarige Amerikaanse moest eerder al forfait geven in de finale van het WTA-toernooi in Toronto, eveneens wegens rugproblemen. Eerder had ze ook al last van haar knie. Haar beslissing om verstek te geven voor Cincinnati werpt een schaduw over haar voorbereidingen voor de US Open.

Het vergaat zus beter

Serena’s zus Venus Williams (WTA-65) schakelde in de tweede ronde van Cincinnati ondertussen Kiki Bertens (WTA-5) uit, die er haar titel dus niet zal verlengen. De 27-jarige Nederlandse, als vijfde reekshoofd vrij in de eerste ronde, werd dinsdag geklopt in 2 uur en 17 minuten. Veterane Venus Williams (39) maakte er 6-3, 3-6 en 7-6 (7/4) van.

Vorig jaar won Bertens het hardcourttoernooi in Ohio door in de finale de Roemeense Simona Halep, toen nog nummer een van de wereld, met 2-6, 7-6 en 6-2 te verslaan. Venus Williams staat in tegenstelling tot haar zus Serena niet op de erelijst.