Ruben (10) en Jana (12) maken kunstwerkjes met zwerfvuil: “Ze stinken alleen een beetje”

Boutersem - Wanneer de Boutersemse biologielerares Veerle Roosens (46) de opdracht kreeg zich te ontfermen over haar neefje Ruben (10) en nichtje Jana (12), zag ze een mooie kans om hen te leren over zwerfvuil. “Ik raap al enige tijd zwerfvuil in Boutersem, via het initiatief Mooimakers”, zegt Veerle. “We deden die dag een uitstap naar de speeltuin, bij de Boerenzaal in Kerkom. Een mooie gelegenheid om veel vuil te rapen.”

Een groot deel van de buit bestond uit sigarettenpeuken, gevonden op de petanquebaan. “De kinderen waren verontwaardigd”, zegt Veerle. “Buiten staan er asbakken, dus ze begrijpen niet waarom mensen hun peuken zomaar in het zand gooien.”

“Sigarettenpeuken verdwijnen in de waterlopen, en komen zo terecht aan zee, waar ze worden opgegeten door meeuwen en andere zeedieren”, gaat Veerle verder. “Om dat te illustreren, hebben we de geraapte sigaretten geplakt op een papier, in de vorm van een krab en een meeuw.”

Of de kinderen het ook een fijne klus vonden? “Ruben heeft een heel goed oog, hij wees enthousiast alle blikjes en peuken aan”, zegt Veerle. “Jana is dan weer de creatieve van de twee, zij vond vooral het knutselwerk erg leuk. Het eindresultaat heb ik opgehangen in het klaslokaal van de school waar ik werk, het Sint-Janscollege in Aarschot. Helaas stinken de tekeningen nog een beetje, dus het wordt afwachten hoe lang we ze kunnen laten hangen. Na het plakken hebben we de handen goed moeten wassen”, aldus Veerle.