Massale vissterfte in Begijnenbeek in Diest

Diest - In de Begijnenbeek in Diest, een zijrivier van de Demer, is dinsdag in de vooravond onder meer ter hoogte van de Vervoortstraat een massale sterfte van kleine vissen vastgesteld. Dat meldt ROBtv via twitter en wordt aan Belga bevestigd door burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

ROBtv heeft het over een chemisch product dat in het water terechtgekomen zou zijn, maar volgens De Graef is de oorzaak nog onduidelijk.

“De brandweer van Diest is na de eerste meldingen ter plaatse gekomen en heeft water in de beek gepompt omdat zuurstofgebrek mogelijk aan de basis ligt van de vissterfte. Tevens is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gecontacteerd die woensdagmorgen ter plaatse stalen zal komen nemen van het water”, aldus De Graef.