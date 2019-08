Vennootschap achter Tomorrowland gaat in het rood: verlies van 5 miljoen euro

Weareone.world, de vennootschap achter het Belgische dancefestival Tomorrowland, sluit 2018 af met een verlies van vijf miljoen euro, en dat ondanks een hogere omzet (106,2 miljoen euro tegenover 104,7 miljoen euro het jaar ervoor). Dat schrijft De Tijd.

“De onkosten stegen van 98,3 naar 102,5 miljoen euro en ook de andere bedrijfskosten namen toe. Maar de niet-recurrente onkosten daalden. Bovendien zakten de opbrengsten en gingen de financiële kosten de hoogte in”, klinkt het.

Ook opvallend zijn de veel hogere belastingen. “Die bedroegen 8,6 miljoen euro, tegenover 3 miljoen in 2017. De toelichting bij de jaarrekening heeft het over een globale regeling met de fiscus naar aanleiding van een fiscale controle over de voorbije boekjaren.”