Max Verstappen: "Het maakt niet uit wie mijn teamgenoot is"

Max Verstappen heeft tegenover 'De Telegraaf' gereageerd op het aan de kant schuiven van Pierre Gasly en de vervanging door Alex Albon.

Verstappen vindt het naar eigen zeggen jammer voor Gasly dat hij weg moet bij Red Bull en terug moet keren naar Toro Rosso.

"Natuurlijk is het jammer voor Pierre, maar het maakt mij persoonlijk niet veel uit wie mijn teamgenoot is", vertelde Verstappen tegen 'De Telegraaf'.

Verstappen begrijpt tegelijkertijd echter ook de beslissing van het team. Red Bull staat momenteel immers derde in het kampioenschap voor constructeurs. De renstal behaalde tot dusver 244 punten, waarvan Max Verstappen er 181 van behaalde. Gasly behaalde slechts 63 punten, wat veel te weinig is wanneer je vooraan in het constructeurskampioenschap wil meedoen.

"Het gaat erom dat we beter gaan presteren met de andere auto en daardoor meer punten binnenhalen voor het team," aldus Verstappen.

