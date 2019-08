Geen Champions League voor Porto en Celtic, Ajax niet zonder moeite voorbij PAOK, bekijk hier het programma van de laatste voorronde

FC Porto, vorig seizoen nog kwartfinalist, is er deze keer niet bij in de Champions League. In de derde voorronde werd de Portugese vicekampioen dinsdag uitgeschakeld door het Russische Krasnodar. Ajax gaat wel een ronde verder maar niet zonder de nodige moeite. Celtic mag eveneens een kruis zetten over zijn ambities.

Dankzij doelpunten van aanwinst Tonny Vilhena (3’) en Magomed-Shapi Suleymanov (13’ en 34’) stond Krasnodar bij de rust 0-3 voor. Ze Luis (57’) en Luis Diaz (76’) maakten het nog spannend, maar de Russen hielden stand en nemen het in de play-offs om een plaats in de groepsfase op tegen het Griekse Olympiakos.

Exit Celtic

Celtic werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. De Schotse landskampioen ging in de return in Glasgow met 3-4 onderuit tegen het Roemeense Cluj, nadat de heenmatch op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Boli Bolingoli kwam niet in actie in het Celtic Park.

Na een uur zag het er nochtans goed uit voor de Bhoys. Forrest (51) en Edouard (61.) hadden de Roemeense openingstreffer van Deac (27.) uitgewist. Omrani (74.) bracht Cluj langszij, maar Christie (76.) zette Celtic opnieuw op voorsprong. Via Omrani (80.) en invaller Tucudean (90.+7) stelden de Roemenen alsnog de kwalificatie voor de play-offronde veilig. Daarin neemt Cluj het op tegen het Tsjechische Slavia Praag. Celtic speelt de groepsfase van de Europa League.

Ajax niet zonder moeite

Ook Ajax haalt de play-offs van de Champions League, al werd het in de ArenA bepaald spannend. Na het 2-2-gelijkspel in Griekenland wonnen de Nederlanders met 3-2 in eigen huis. De Amsterdammers, die afgelopen zomer enkele sterkhouders verloren, kwamen al snel op achterstand, maar haalden dat nog op. Dusan Tadic scoorde twee strafschoppen, Tagliafico maakte tussendoor de 2-1. De tweede van Biseswar kon de uitschakeling van PAOK niet meer voorkomen. In de laatste voorronde komt Ajax uit tegen APOEL Nicosia.

Uitslagen voorronde Champions League

Qarabag (Aze) - APOEL Nicosia (Cyp) 0-2

Rosenborg (Noo) - Maribor (Sln) 3-1

Dynamo Kiev (Oek) - CLUB BRUGGE 3-3

Ferencvaros (Hon) - Dinamo Zagreb (Kro) 0-4

Kopenhagen (Den) - Rode Ster Belgrado (Ser) 1-1 (6/7 strafschoppen)

Linz ASK (Oos) - FC Bazel (Zwi) 3-1

Olympiakos (Gri) - Istanboel Basaksehir (Tur) 2-0

Ajax Amsterdam (Ned) - PAOK Saloniki (Gri) 3-2

Celtic Glasgow (Sch) - CFR Cluj (Roe) 3-4

FC Porto (Por) - Krasnodar (Rus) 2-3

Programma play-offs (heen 20-21/08, terug 27-28/08):

Dinamo Zagreb (Kro) - Rosenborg (Noo)

CFR Cluj (Roe) - Slavia Praag (Tsj)

Young Boys Bern (Zwi) - Rode Ster Belgrado (Ser)

APOEL Nicosia (Cyp) - Ajax Amsterdam (Ned)

Linz ASK (Oos) - CLUB BRUGGE

Olympiakos (Gri) - Krasnodar (Rus)