“Onbevredigend resultaat, bevredigende mentaliteit.” Dat was de steekhoudende samenvatting van Genk-coach Felice Mazzu na een oefenwedstrijd met twee gezichten. Voor de rust kreeg een inspiratieloze thuisploeg geen kans bij mekaar gevoetbald. In de tweede helft en vooral na de inbreng van de tieners Bertaccini en Limbombe plooiden de Brusselaars. Maar breken was er niet bij voor de amateurs. De partij eindigde op een billijk gelijkspel.