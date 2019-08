Tegen Standard haalde hij niet eens de selectie, maar toch is hij

dé ster bij STVV. Hij luistert naar de naam Cong Phong Nguyen. De enige Vietnamees die in Europa voetbalt, in zijn thuisland vergeleken wordt met Lionel Messi en als een god aanzien wordt, met liefst 2,3 miljoen volgers op sociale media. “In Vietnam kan ik amper ergens een koffie gaan drinken, ik word er overal aangeklampt. In België leef ik in totale anonimiteit. Zalig!”, lacht CP15.