In tegenstelling tot de bölkesschutters, die wereldbekend zijn van het Oud Limburgs Schuttersfeest, komen de klepschutters weinig of niet in het nieuws. In West- en Midden-Limburg vind je nochtans 36 karabijnschuttersgilden die de sport beoefenen. Zijn de klepschutters een uitstervend ras of komt er alsnog een heropleving?